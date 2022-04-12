Два «прилета». Оккупанты обстреляли Миргород

12 апреля, 23:28
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Россия нанесла ракетный удар по Миргороду (иллюстративное фото) (Фото:Воздушное командование Восток)

Россия нанесла ракетный удар по Миргороду (иллюстративное фото) (Фото:Воздушное командование Восток)

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Войска РФ снова обстреляли Миргород Полтавской области. Вражеские снаряды попали в инфраструктурные объекты.

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Об этом сообщил глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин.

Информация о пострадавших уточняется.

«Снова под вражеским ударом — инфраструктура Миргорода. Два „прилета“. Пострадавших и последствия уточняем», — заявил Дмитрий Лунин.

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Удар по городу произошел вскоре после оглашения воздушной тревоги.

В ночь на 9 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктуре в Миргороде Полтавской области.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Полтавская область Война России против Украины

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