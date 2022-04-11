Оккупанты обстреляли село в Донецкой области, повредив 30 домов 11 апреля, 22:18 Цей матеріал також доступний українською Обстрел села в Донецкой области (Фото:ГСЧС Украины)

Российские оккупанты обстреляли село Михайловка в Донецкой области и повредили 30 домов, пострадал человек.

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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«В результате артобстрела села Михайловка Покровского района было повреждено 30 домов. Найден пострадавший, пока анкетные данные устанавливаются», — говорится в сообщении.

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На месте происшествия работают спасатели.

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