Оккупанты обстреляли Лисичанск и Северодонецк

16 мая, 17:28
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Обстрелы Луганской области, 16 мая (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

Обстрелы Луганской области, 16 мая (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

В понедельник, 16 мая, российские оккупанты обстреляли Северодонецк и Лисичанск Луганской области. О пострадавших и погибших не сообщается.

Война России против Украины — главные события 16 мая

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

В Северодонецке в результате обстрелов начались пожары в зданиях научного объединения и жилых кварталах.

Видео дня

В Лисичанске произошло возгорание жилищного фонда.

На месте работают сотрудники ГСЧС.

https://www.youtube.com/embed/U7BbFYbjr_U
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Луганская область Северодонецк Лисичанск Война России против Украины

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