Оккупанты обстреляли Лисичанск и Северодонецк 16 мая, 17:28 Цей матеріал також доступний українською Обстрелы Луганской области, 16 мая (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

В понедельник, 16 мая, российские оккупанты обстреляли Северодонецк и Лисичанск Луганской области. О пострадавших и погибших не сообщается.

Война России против Украины — главные события 16 мая

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

В Северодонецке в результате обстрелов начались пожары в зданиях научного объединения и жилых кварталах.

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В Лисичанске произошло возгорание жилищного фонда.

На месте работают сотрудники ГСЧС.

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