Оккупанты обстреляли Лисичанск и Северодонецк
Обстрелы Луганской области, 16 мая (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)
В понедельник, 16 мая, российские оккупанты обстреляли Северодонецк и Лисичанск Луганской области. О пострадавших и погибших не сообщается.
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Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
В Северодонецке в результате обстрелов начались пожары в зданиях научного объединения и жилых кварталах.
В Лисичанске произошло возгорание жилищного фонда.
На месте работают сотрудники ГСЧС.
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