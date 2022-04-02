Оккупанты из Градов обстреляли окраину Кривого Рога 2 апреля, 02:46 Цей матеріал також доступний українською Установка Град (иллюстративное фото) (Фото:unicorn1313_/Twitter)

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что российские оккупанты обстреляли из установок Град окраины города.



Война России против Украины — главные события 1 апреля



Об этом сообщает Украинская правда.

«Обстреляли Градами въезд в Ингулец. Горит заправка», — заявил Вилкул.

29 марта Александр Вилкул сообщил, что Вооруженные силы Украины отбросили российских оккупантов от города на 40−60 км.

Видео дня

Также Вилкул отметил, что украинские защитники проявляют храбрость и наносят врагу серьезные убытки, захватывая вражескую технику, которая в дальнейшем будет работать на оборону Кривого Рога.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.