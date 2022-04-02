Оккупанты из Градов обстреляли окраину Кривого Рога

2 апреля, 02:46
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Установка Град (иллюстративное фото) (Фото:unicorn1313_/Twitter)

Установка Град (иллюстративное фото) (Фото:unicorn1313_/Twitter)

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что российские оккупанты обстреляли из установок Град окраины города.

Война России против Украины — главные события 1 апреля

Об этом сообщает Украинская правда.

«Обстреляли Градами въезд в Ингулец. Горит заправка», — заявил Вилкул.

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29 марта Александр Вилкул сообщил, что Вооруженные силы Украины отбросили российских оккупантов от города на 40−60 км.

Видео дня

Также Вилкул отметил, что украинские защитники проявляют храбрость и наносят врагу серьезные убытки, захватывая вражескую технику, которая в дальнейшем будет работать на оборону Кривого Рога.

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Град Днепропетровская область Кривой Рог Александр Вилкул Война России против Украины

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