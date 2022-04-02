Оккупанты из Градов обстреляли окраину Кривого Рога
Установка Град (иллюстративное фото) (Фото:unicorn1313_/Twitter)
Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что российские оккупанты обстреляли из установок Град окраины города.
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Об этом сообщает Украинская правда.
«Обстреляли Градами въезд в Ингулец. Горит заправка», — заявил Вилкул.
29 марта Александр Вилкул сообщил, что Вооруженные силы Украины отбросили российских оккупантов от города на 40−60 км.
Также Вилкул отметил, что украинские защитники проявляют храбрость и наносят врагу серьезные убытки, захватывая вражескую технику, которая в дальнейшем будет работать на оборону Кривого Рога.
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