Оккупанты обстреляли из систем залпового огня села Криворожского района

17 апреля, 04:57
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Неразорвавшийся снаряд (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Неразорвавшийся снаряд (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

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Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что российские оккупанты обстреляли из систем залпового огня села Херсонской области и Криворожского района Днепропетровской области.

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«Сегодня было несколько обстрелов системами залпового огня по прифронтовым селам Херсонской области, освобожденным нашей армией, и в районе прифронтовых сел Криворожского района», — заявил Вилкул.

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Он отметил, в результате обстрелов есть поврежденные дома и фермы, но жертв нет.

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4 апреля в Криворожском районе украинскими военными были обезврежены 150 кассетных вражеских мин.

По мнению главы Криворожской военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, российская армия может специально забрасывать их для увеличения жертв среди гражданского населения.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Днепропетровская область Кривой Рог Херсонская область Александр Вилкул Война России против Украины

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