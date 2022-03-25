Оккупанты обстреляли Калиновку в Киевской области: есть погибшие и раненные
Уничтоженная артиллерия российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
24 марта российские оккупанты обстреляли поселок городского типа Калиновка вблизи Василькова Киевской области.
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В полиции области сообщили, что в результате обстрела три человека получили ранения, есть погибшие.
Также оккупанты обстреливали Новые и Старые Петровцы в Вышгородском районе — поврежден отельный комплекс.
24 марта Россия также обстреляла из тяжелой артиллерии окраины Вышгорода. В результате обстрела повреждена многоэтажка, предварительно, никто не пострадал.
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