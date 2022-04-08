Российские оккупанты обстреляли из Градов лодку на берегу Каховского водохранилища, три человека погибли 8 апреля, 02:18 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты обстреляли людей из Градов (Фото:ТСН)

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что российские оккупанты обстреляли из Градов лодку для эвакуации людей с берега Каховского водохранилища.



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«Сегодня, примерно в 10 утра, орки на берегу Каховского водохранилища возле базы отдыха Світанок в Марьянском Криворожского района расстреляли лодочку, которая плыла со стороны Первомаевки Херсонской области для того, чтобы эвакуировать людей с оккупированной части Херсонской области. Расстреляли на воде Градами. На расстоянии 70-ти метров от берега. В лодке было 14 человек. Трое деток и 11 взрослых. Двое взрослых мужчин и женщина погибли сразу. Ребенок 13-ти лет умер немного позже. Семь человек в больнице и двое пропали без вести. Это был седьмой рейс этой лодки. Подонки! Хорошо знали, что там мирные люди. Но расстреляли их ракетами. Просто за то, что они хотели выжить», — заявил Вилкул.

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