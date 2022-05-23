Оккупанты обстреляли Херсонскую область кассетными снарядами, погибли три человека 23 мая, 16:11 Цей матеріал також доступний українською Херсонская область (Фото:wikimapia.org)

Российские оккупанты открыли огонь ракетными снарядами по Белозерке Херсонской области. В результате удара были разрушены дома, по меньшей мере трое погибших.

Война России против Украины — главные события 23 мая

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Юг.

В результате обстрела кассетными снарядами со стороны оккупантов было разрушено 10 домов.

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На данный момент обстоятельства уточняются, добавили в ОК Юг.

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