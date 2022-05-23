Оккупанты обстреляли Херсонскую область кассетными снарядами, погибли три человека

23 мая, 16:11
Цей матеріал також доступний українською
Херсонская область (Фото:wikimapia.org)

Херсонская область (Фото:wikimapia.org)

Российские оккупанты открыли огонь ракетными снарядами по Белозерке Херсонской области. В результате удара были разрушены дома, по меньшей мере трое погибших.

Война России против Украины — главные события 23 мая

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Юг.

Читайте также:
Погибли три человека. Оккупанты произвели обстрел Белозерки Херсонской области кассетными боеприпасами — ОГА

В результате обстрела кассетными снарядами со стороны оккупантов было разрушено 10 домов.

Видео дня

На данный момент обстоятельства уточняются, добавили в ОК Юг.

https://www.facebook.com/watch/?v=1395027890982947
Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Херсонская область Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X