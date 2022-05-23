Оккупанты обстреляли Херсонскую область кассетными снарядами, погибли три человека
Херсонская область (Фото:wikimapia.org)
Российские оккупанты открыли огонь ракетными снарядами по Белозерке Херсонской области. В результате удара были разрушены дома, по меньшей мере трое погибших.
Война России против Украины — главные события 23 мая
Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Юг.
В результате обстрела кассетными снарядами со стороны оккупантов было разрушено 10 домов.
На данный момент обстоятельства уточняются, добавили в ОК Юг.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.