В Харьковской области от российских обстрелов погибли три человека — ОВА

3 июля, 20:50
Оккупанты атакуют Харьковскую область (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Оккупанты атакуют Харьковскую область (Фото:REUTERS/Leah Millis)

В Харьковской области оккупанты обстреляли населенные пункты, погибли три человека.

Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«Оккупанты обстреляли населенные пункты Харьковского района. Снова страдают мирные жители и гражданская инфраструктура. Под обстрелами села Дергачевское и Ольховское территориальных общин. По предварительным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, к сожалению, 3 человека погибли, 1 женщина получила ранения», — говорится в сообщении.

Видео дня

Глава ОВА призвал жителей Харькова и Харьковского района быть внимательными и реагировать на сигналы тревоги и без необходимости не выходить на улицы. В областном центре и Харьковском районе сохраняется угроза артобстрелов.

Читайте также:
Редактор: Елена Басараб

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Харьковская область Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Оседлал трубу: Российский президент Владимир Путин использовал поставки газа для своих имперских амбиций (Фото:Коллаж НВ)
Прощай, газ /
Почему «голубое топливо», вслед за нефтью, перестанет быть оружием Кремля
3 июля, 17:00
Геополитика
Алексей Мельник
Военный эксперт
Путин мстит, а генералы зарабатывают. К чему идет «спецоперация» России

Последнее обновление целей «спецоперации», озвученное Путиным 30 июня, существенно корректирует прежние планы… собственно Путина

3 июля, 14:20
Мнения
Гетман Павел Скоропадский (справа) с руководителем своей охраны Николаем Сахно-Устимовичем возле штаб-квартиры главнокомандующего германскими войсками Германа Эйхгорна, Киев, 1918 год. (Фото:Укрінформ)
«Великороссы в Украине невыносимы» /
Гетман Скоропадский — о российских либералах, которые в 1918-м бежали от большевистского террора в Киев
3 июля, 08:31
Политика
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X