В Харьковской области от российских обстрелов погибли три человека — ОВА 3 июля, 20:50 Оккупанты атакуют Харьковскую область (Фото:REUTERS/Leah Millis)

В Харьковской области оккупанты обстреляли населенные пункты, погибли три человека.



Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«Оккупанты обстреляли населенные пункты Харьковского района. Снова страдают мирные жители и гражданская инфраструктура. Под обстрелами села Дергачевское и Ольховское территориальных общин. По предварительным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, к сожалению, 3 человека погибли, 1 женщина получила ранения», — говорится в сообщении.

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Глава ОВА призвал жителей Харькова и Харьковского района быть внимательными и реагировать на сигналы тревоги и без необходимости не выходить на улицы. В областном центре и Харьковском районе сохраняется угроза артобстрелов.

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