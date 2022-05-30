Улицы под огнем. Оккупанты обстреляли Харьков, ранены три мирных жителя 30 мая, 20:51 Цей матеріал також доступний українською Обстрел Харькова (Фото:Харьковская областная прокуратура / Facebook)

В результате обстрела Харькова 30 мая ранены три мирных жителя, в том числе 16-летний парень.

Война России против Украины — главные события 30 мая

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, под огнем оказались девять улиц. В прокуратуре сообщили, что в результате обстрела повреждены ряд домов и хозяйственных сооружений. Кроме того, произошел пожар гаражных боксов площадью около 400 кв.м.

Видео дня

В ночь с 29 на 30 мая российские военные нанесли ракетный удар по Мерефе Харьковской области.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.