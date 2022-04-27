Российские оккупанты обстреляли Чугуев, два человека получили ранения — мэр 27 апреля, 17:00 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты обстреляли Чугуев (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

В среду, 27 апреля, российские оккупанты обстреляли Чугуев, Харьковской области. Два человека получили ранения.

Война России против Украины — главные события 27 апреля

Об этом сообщила мэр города Галина Минаева.

«К сожалению, сегодня город также обстреливали. Среди наших земляков есть два человека, которые получили ранения», — сказала она.

Видео дня

По ее словам, пострадавшие были госпитализированы.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.