Российские оккупанты обстреляли Чугуев, два человека получили ранения — мэр

27 апреля, 17:00
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Российские оккупанты обстреляли Чугуев (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Российские оккупанты обстреляли Чугуев (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

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В среду, 27 апреля, российские оккупанты обстреляли Чугуев, Харьковской области. Два человека получили ранения.

Война России против Украины — главные события 27 апреля

Об этом сообщила мэр города Галина Минаева.

https://www.youtube.com/embed/BH6tj1MaQFQ

«К сожалению, сегодня город также обстреливали. Среди наших земляков есть два человека, которые получили ранения», — сказала она.

Видео дня

По ее словам, пострадавшие были госпитализированы.

https://www.facebook.com/galinaminaevachuguev/videos/687455615823716/
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Харьковская область Война России против Украины

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