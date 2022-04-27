Российские оккупанты обстреляли Чугуев, два человека получили ранения — мэр
Российские оккупанты обстреляли Чугуев (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)
В среду, 27 апреля, российские оккупанты обстреляли Чугуев, Харьковской области. Два человека получили ранения.
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Об этом сообщила мэр города Галина Минаева.
«К сожалению, сегодня город также обстреливали. Среди наших земляков есть два человека, которые получили ранения», — сказала она.
По ее словам, пострадавшие были госпитализированы.
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