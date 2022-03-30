Враг не снизил активность. Российские оккупанты обстреляли Чернигов и Нежин, уничтожены объекты инфраструктуры — ОГА

30 марта, 10:32
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Российские оккупанты снова обстреляли Чернигов (Фото:REUTERS/Oleh Holovatenko)

Российские оккупанты снова обстреляли Чернигов (Фото:REUTERS/Oleh Holovatenko)

Глав Черниговской областной военно-гражданской администрации Вячеслав Чаус заявил, что несмотря на заявление России, что она «сокращает свои наступательные действия» на черниговском и киевском направлениях, оккупанты продолжают обстрелы.

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«Вчера россияне публично заявили о том, что они сокращают свои наступательные действия и активность на черниговском и киевском направлениях. Верим ли мы в это? Конечно, нет. И мы готовы к любому развитию событий. И встречать врага в Черниговской тоже, чтобы мы и делаем», — заявил он.

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По его словам, «уменьшение активности» в Черниговской области «враг продемонстрировал ударами по Нежину, в том числе и авиа, и всю ночь бил по Чернигову».

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«Вновь уничтожены объекты гражданской инфраструктуры, уничтожены библиотеки, торговые центры и другие объекты, очень много домов. Потому что всю ночь враг бил по Чернигову», — написал он.

29 марта Минобороны РФ заявило, что Россия «решила кардинально сократить боевые действия» на киевском и черниговском направлениях.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Чернигов Оккупант Война России против Украины

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