Оккупанты обстреляли Бахмут, есть погибший 17 мая, 17:18 Цей матеріал також доступний українською Обстрел Бахмута (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

В результате ракетного удара россиян в Бахмуте Донецкой области разрушены конструкции дома с пятого по первый этаж, из-под завалов извлекли тяжело раненого девятилетнего ребенка и по меньшей мере одного погибшего человека.

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Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Он добавил, что в многоэтажке начался пожар. На месте работают спасатели.

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Кириленко не исключил, что под завалами могут находиться люди, спасатели продолжают разбирать завалы.

17 мая оккупанты обстреляли завод Knauf в Донецкой области.

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