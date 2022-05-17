Оккупанты обстреляли Бахмут, есть погибший
Обстрел Бахмута (Фото:Павел Кириленко / Telegram)
В результате ракетного удара россиян в Бахмуте Донецкой области разрушены конструкции дома с пятого по первый этаж, из-под завалов извлекли тяжело раненого девятилетнего ребенка и по меньшей мере одного погибшего человека.
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Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
Он добавил, что в многоэтажке начался пожар. На месте работают спасатели.
Кириленко не исключил, что под завалами могут находиться люди, спасатели продолжают разбирать завалы.
17 мая оккупанты обстреляли завод Knauf в Донецкой области.
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