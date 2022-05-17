Оккупанты обстреляли автобус с эвакуированными из Северодонецка и Лисичанска

17 мая, 17:01
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Эвакуация из Луганской области (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

Эвакуация из Луганской области (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

Во вторник, 17 мая, из Северодонецка и Лисичанска Луганской области удалось вывести 33 человека, в том числе шесть детей. По дороге оккупанты обстреляли автобус с эвакуированными из Градов.

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Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По его словам, по дороге автобус с эвакуированными мирными жителями оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня Град. Трасса, по которой двигалась машина, находится под постоянным огнем противника.

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«К счастью, все целы. Они уже в безопасности», — уточнил глава ОВА.

Он добавил, что также эвакуировали восемь жителей Врубовки и 32 — из Горной общины. Всего за сегодняшний день удалось вывести 73 человека.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Луганская область Северодонецк Лисичанск Война России против Украины

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