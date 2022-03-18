Оккупанты обстреляли Авдеевку из Градов, есть жертвы

18 марта, 20:59
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Обстрел Авдеевки (Фото:Нацполиция)

Обстрел Авдеевки (Фото:Нацполиция)

В пятницу, 18 марта, российские оккупанты обстреляли Авдеевку, что в Донецкой области. Есть жертвы, пострадал ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В результате обстрела были разрушены жилые дома, административные здания и магазин. Среди пострадавших — ребенок. Полицейские задокументировали военное преступление.

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Точное число жертв и пострадавших в полиции пока не сообщили.

В ведомстве уточнили, что враг наносил ракетные удары из Градов.

На месте работает полиция.

Обстрел Авдеевки (Фото: Нацполиция)
Обстрел Авдеевки / Фото: Нацполиция
Обстрел Авдеевки (Фото: Нацполиция)
Обстрел Авдеевки / Фото: Нацполиция
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донбасс Донецкая область Российская агрессия Авдеевка Война России против Украины

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