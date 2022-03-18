Оккупанты обстреляли Авдеевку из Градов, есть жертвы
Обстрел Авдеевки (Фото:Нацполиция)
В пятницу, 18 марта, российские оккупанты обстреляли Авдеевку, что в Донецкой области. Есть жертвы, пострадал ребенок.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
В результате обстрела были разрушены жилые дома, административные здания и магазин. Среди пострадавших — ребенок. Полицейские задокументировали военное преступление.
Точное число жертв и пострадавших в полиции пока не сообщили.
В ведомстве уточнили, что враг наносил ракетные удары из Градов.
На месте работает полиция.
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