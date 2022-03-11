«Хаотично, не целясь». Российские оккупанты обстреляли Николаев, город частично обесточен — Ким 11 марта, 22:43 Цей матеріал також доступний українською Ракетный удар по Николаеву, 7 марта (Фото:ГСЧС)

Российские оккупанты вечером 11 марта обстреляли Николаев. Жертв нет.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Он подчеркнул, что армия России обстреливала город хаотично, не целясь.

«Беспорядочная стрельба по гражданским объектам. Орки прикрывают своё перемещение. Написал с адресам, потому что стреляли беспорядочно, не целясь», — заявил он.

Ким уточнил, что обошлось без жертв. На данный момент в городе восстанавливают электричество.

«Эти засранцы обстреляли нас. Слава Богу, без жертв. Все мы здесь, все работаем. Сожалеют, что стреляли по городу. Будем реагировать соответственно», — подытожил он.

11 марта днем под селом Гурьевка, что севернее Николаева, украинские защитники вели бои с российскими оккупантами.

Позже Ким сообщил, что российские оккупанты начали стрелять с северо-восточной стороны по Николаеву.



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