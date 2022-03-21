Обстрелы продолжаются. В Макарове каждый второй дом уничтожен или поврежден 21 марта, 20:27 Цей матеріал також доступний українською Обстрелы Макарово (Фото:Андрій Нєбитов / Facebook)

В Макарове Киевской области каждый второй дом поврежден или уничтожен. Поселок находится под постоянными обстрелами вражеской артиллерии.

Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов в Facebook.

Оккупанты разрушили Макаровское отделение полиции.

«Разнесенная снарядами крыша и сожженные пламенем окна. Именно так сейчас выглядит Макаровское отделение полиции, варварски разрушенное захватчиком. Людей на улицах нет. Каждый второй дом поврежден или уничтожен», — отметил Небытов.

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Впрочем, несмотря на риск и опасность правоохранители продолжают работать и помогать людям в зонах, где ведутся боевые действия.

«Враг разрушил наше отделение, но воля к победе у полицейских Киевской области остается несокрушимой», — резюмировал глава полиции Киевской области.

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