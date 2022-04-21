«Не остановятся». Оккупанты обстреливают Азовсталь, несмотря на приказ Путина — советник мэра 21 апреля, 18:23 Цей матеріал також доступний українською Азовсталь, 18 апреля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты в Мариуполе продолжают бомбардировки Азовстали, несмотря на приказ российского диктатора Владимира Путина об остановке штурма.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, продолжаются бои в районе трамвайного депо, которое находится на значительном расстоянии от комбината.

Видео дня

«Это просто для понимания „зеленых коридоров для Азовстали“ и „победы Путина над Мариуполем“. Я уверен — оккупанты не остановятся до полного уничтожения всех, кто в середине Азовстали. Ни наших защитников. Ни гражданских», — отметил Андрющенко.

21 апреля Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промышленной зоны вблизи завода Азовсталь в захваченном российскими войсками городе Мариуполь Донецкой области, назвав его нецелесообразным.

Приказ Путина последовал на пятый день после предупреждения президента Украины Владимира Зеленского о том, что уничтожение украинских защитников в Мариуполе поставит точку на переговорах с Россией.

Вечером 18 апреля Мариупольский горсовет сообщил, что российские оккупанты наносят по Азовстали удары сверхтяжелыми авиабомбами. Бойцы Азова, которы отклонили все ультиматумы Вооруженных сил РФ, говорят, что комбинат практически уничтожен.

Россия отказывалась предоставить гуманитарный коридор для выхода гражданских из Мариуполя. Работа коридора 20 апреля была сорвана из-за российских обстрелов.

Мариуполь находится в осаде россиян с 1 марта, 95% зданий разрушено российскими обстрелами. В городе нет воды, света, тепла и связи. По вине россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.

Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах. Могилы также появились во дворах жилых домов и на улицах города. Чтобы скрыть следы своих преступлений, российские оккупанты привезли в Мариуполь по меньшей мере 13 мобильных крематориев.

Глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия подтвердил, что вместе с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком готов прибыть в Мариуполь для переговоров с российской стороной по поводу эвакуации защитников города и мирных жителей.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.