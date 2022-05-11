«Делят награбленное». В РФ не спешат присоединять Херсонскую область — Арестович
Херсонская область (Фото:wikimapia.org)
В России возник конфликт между ФСБ и Управлением разведки. Там делят награбленное в Херсонской области имущество, которое ежедневно вывозят из Украины.
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Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире 24 канала.
Он уточнил, что, в частности, оккупанты делят между собой сельскохозяйственную технику.
«Они спорят за „отжатую“ украинскую собственность — Херсонскую область. В частности делят сельскохозяйственную технику, зерно и даже автобусы, ведь это много денег. Они многое уже поделили и будут еще это делать», — сказал Арестович.
Советник главы ОП пояснил, что в Херсоне есть самопровозглашенное самое «руководство» и в Кремле уже начали спрашивать, что же происходит с этим регионом, и те заявили, что «готовы к присоединению».
«На это отреагировал сразу Песков, сказал, что все должно быть, как с Крымом. Ведь это международный скандал, потому что аннексия равна эскалации, а это огромные неприятности для России. В то же время Путин четко провозгласил на параде 9 мая, что их задача — предотвратить глобальную войну», — заверил он.
По словам Арестовича, это означает, что не будет ни ядерной войны, ни войны с НАТО, ни эскалации. Россия этого опасается. Перед собой Кремль ставит лишь задачу выйти на границы Донбасса и Херсонской области.
«И тут какой-то дурак самопровозглашенный вылезает и делает международное заявление огромного масштаба. Ему сразу „дали по шапке“, что народ должен решать. Поэтому сразу появился с заявлением Песков», — заявил он.
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