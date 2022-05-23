Очередь из 400 автомобилей. Оккупанты не пропускают людей через блокпост в Васильевке 23 мая, 19:38 Цей матеріал також доступний українською Эвакуация из временно оккупированных территорий (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские оккупанты не пропускают людей через блокпост в Васильевке, что в Запорожской области. В очередях стоят уже около 400 автомобилей.

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Об этом сообщает Запорожская ОВА.

По информации ведомства, на данный момент нет возможности выезда с временно оккупированных территорий в направлении Запорожья из городов Мелитополь и Энергодар.

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«На блокпосту врага в Васильевке по неизвестным причинам не пропускают любой автомобильный транспорт. Уже скопилась очередь из более 400 машин. Со стороны Запорожья также ожидают проезда машины, в том числе с гуманитарной помощью для жителей временно оккупированных территорий», — говорится в сообщении.

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