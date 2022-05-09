В ЧАЭС назвали фейком информацию о похищенной колбе с радиоактивным веществом
Чернобыльская АЭС (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Во время оккупации Чернобыльской АЭС россияне не крали ядерные или радиоактивные вещества со станции.
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Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльской АЭС.
В предприятии уверяют, что информация о потере «колбы с радиоактивным веществом», которая была похищена российскими оккупантами, не соответствует действительности.
«ЧАЭС сообщает, что во время оккупации промышленной площадки станции никаких ядерных или радиоактивных веществ не было похищено», — говорится в сообщении.
В Чернобыльской АЭС подчеркивают, что их работники сохранили полный контроль над хранившимися на станции ядерными и радиоактивными материалами.
8 мая пресс-служба Энергоатома сообщила, что житель города Буча Киевской области нашел у себя дома колбу со ртутью, которую российские оккупанты якобы похитили на территории Чернобыльской АЭС.
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