В ЧАЭС назвали фейком информацию о похищенной колбе с радиоактивным веществом

9 мая, 17:14
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Чернобыльская АЭС (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Чернобыльская АЭС (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Во время оккупации Чернобыльской АЭС россияне не крали ядерные или радиоактивные вещества со станции.

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Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльской АЭС.

В предприятии уверяют, что информация о потере «колбы с радиоактивным веществом», которая была похищена российскими оккупантами, не соответствует действительности.

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«ЧАЭС сообщает, что во время оккупации промышленной площадки станции никаких ядерных или радиоактивных веществ не было похищено», — говорится в сообщении.

В Чернобыльской АЭС подчеркивают, что их работники сохранили полный контроль над хранившимися на станции ядерными и радиоактивными материалами.

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8 мая пресс-служба Энергоатома сообщила, что житель города Буча Киевской области нашел у себя дома колбу со ртутью, которую российские оккупанты якобы похитили на территории Чернобыльской АЭС.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия ЧАЭС Радиация Война России против Украины

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