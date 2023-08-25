Оккупанты провально наступали под Клещеевкой и пытались атаковать в районе Угледара — Генштаб 25 августа, 19:49 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden/)

В пятницу, 25 августа, Генеральный штаб ВСУ в своем вечерней сводке сообщил, что на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях войска армии страны-агрессора не получили никаких результатов.

Главное из сводки Генштаба, опубликованной в Facebook:

Оккупанты нанесли два ракетных и 39 авиационных ударов, совершили 72 обстрела из РСЗО по позициям украинских военных и по населенным пунктам;

Воздушные Силы уничтожили две крылатые ракеты Калибр и один ударный БпЛА Shahed-136/131;

В течение суток состоялось 35 боевых столкновений;

На Лиманском направлении у Новоегоровки, на Бахмутском направлении в районе Клищеевки, на Авдеевском направлении в районе Первомайского, на Марьинском направлении в районе Марьинки и на Шахтерском направлении у Угледара украинские защитники отбили все атаки российских войск;

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении;

За сутки украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и один — по ЗРК оккупантов;

Ракетные войска и артиллерия уничтожили один ЗРК и три артиллерийских средства на огневых позициях врага.

Видео дня

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 470 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 260 тысячам военных.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV