Оккупанты провально наступали под Клещеевкой и пытались атаковать в районе Угледара — Генштаб

25 августа, 19:49
Поделиться:
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden/)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden/)

В пятницу, 25 августа, Генеральный штаб ВСУ в своем вечерней сводке сообщил, что на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях войска армии страны-агрессора не получили никаких результатов.

Главное из сводки Генштаба, опубликованной в Facebook:

  • Оккупанты нанесли два ракетных и 39 авиационных ударов, совершили 72 обстрела из РСЗО по позициям украинских военных и по населенным пунктам;
  • Воздушные Силы уничтожили две крылатые ракеты Калибр и один ударный БпЛА Shahed-136/131;
  • В течение суток состоялось 35 боевых столкновений;
  • На Лиманском направлении у Новоегоровки, на Бахмутском направлении в районе Клищеевки, на Авдеевском направлении в районе Первомайского, на Марьинском направлении в районе Марьинки и на Шахтерском направлении у Угледара украинские защитники отбили все атаки российских войск;
  • Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении;
  • За сутки украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и один — по ЗРК оккупантов;
  • Ракетные войска и артиллерия уничтожили один ЗРК и три артиллерийских средства на огневых позициях врага.

Видео дня

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 470 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 260 тысячам военных.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV
Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Сводка Война России против Украины Генштаб ВСУ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X