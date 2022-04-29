Оккупанты передумали проводить псевдореферендум в Херсонской области 29 апреля, 17:50 Цей матеріал також доступний українською Владимир Сальдо (Фото:izvestia via telegram)

Подозреваемый в государственной измене так называемый «губернатор» захваченной войсками РФ Херсонской области заявил, что не намерен проводить «референдум.»

«Историю с подготовкой к референдуму придумали в Киеве для провокации. Сейчас ХО — это область в составе Украины, которая находится под контролем Российской Федерации», — приводит слова Сальдо российское пропагандистское издание Известия.

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В своем материале пропагандисты также сообщили, что пенсии в рублях начали раздавать в Винническом (такого не существует) и в Новотроицком (ликвидирован два года назад) районах Херсонской области, потом добавили Генический.

19 апреля Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что россияне готовят псевдореферендумы для «легализации» оккупационных администраций во временно захваченных районах. По данным ГУР, на оккупированной территории Херсонской области печатают «бюллетени», плакаты и другую макулатуру для голосования на «референдуме» по созданию псевдореспублики «ХНР».

Российское издание Медуза со ссылкой на источники в Кремле называло возможные даты «референдума» в Херсонской области — 14−15 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для фальсификации «референдума» оккупанты заставляют местных жителей оставлять личные данные, в частности, во время получения «гуманитарной помощи». При этом гуманитарная помощь украинской стороны блокируется или разворовывается.

Глава государства подчеркивал, что Украина выйдет из переговоров с Россией, если оккупанты проведут псевдореферендумы на временно занятых ими территориях, в частности, в Херсонской и Запорожской областях.

28 апреля замглавы Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил, что у оккупантов в Херсонской области нет «массовки» для проведения псевдореферендума о создании «ХНР».

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