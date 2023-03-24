ВСУ отбили более 38 атак оккупантов на Донбассе и нанесли 16 авиаударов по россиянам — Генштаб 24 марта, 19:34 Защитники Украины возле разрушенного здания в районе Кременной (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Генеральный штаб ВСУ рассказал о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 пятницы, 24 марта, на 394-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:



за сутки страна-агрессор нанесла 40 авиа-и пять ракетных ударов, более 20 раз вела обстрел из реактивных систем залпового огня. Погибли мирные жители;

основные усилия врага сосредоточены на попытках наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях , защитники Украины отбили там более 38 вражеских атак;

, защитники Украины отбили там более 38 вражеских атак; на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация не изменилась, признаков формирования наступательной группировки оккупантов нет;

на Купянском и Лиманском направлениях россияне безуспешно пытались наступать в районе Серебрянского лесничества, возле Гряниковки и Белогоровки;

россияне безуспешно пытались наступать в районе Серебрянского лесничества, возле Гряниковки и Белогоровки; на Бахмутском направлении враг продолжает штурм Бахмута и районов Орехово-Василевки, Богдановки, Ивановского и Ступочек Донецкой области;

враг продолжает штурм Бахмута и районов Орехово-Василевки, Богдановки, Ивановского и Ступочек Донецкой области; на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях войска страны-террориста безуспешно наступали в направлениях Керамика, Степового, Авдеевки, Северного, Первомайского и Победы Донецкой области;

войска страны-террориста безуспешно наступали в направлениях Керамика, Степового, Авдеевки, Северного, Первомайского и Победы Донецкой области; на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются;

оккупанты обороняются; в Луганской области оккупанты продолжают давление на местных жителей на захваченных территориях, передвигаться между населенными пунктами становится все труднее. В село Плугатарь жители могут попасть только по специальным пропускам;

авиация Сил обороны за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения оккупантов и их военной техники. Защитники Украины сбили беспилотники Shahed-136 и Ланцет;

ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения оккупантов, их вооружения и техники, два ЗРК, склад боеприпасов, артиллерийское подразделение на огневой позиции и две станции радиоэлектронной борьбы.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны в Украине ликвидировано около 169 170 оккупантов, из них 1020 — за последние сутки.