ВСУ отбили более 38 атак оккупантов на Донбассе и нанесли 16 авиаударов по россиянам — Генштаб

24 марта, 19:34
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Защитники Украины возле разрушенного здания в районе Кременной (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Защитники Украины возле разрушенного здания в районе Кременной (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Генеральный штаб ВСУ рассказал о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 пятницы, 24 марта, на 394-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:

  • за сутки страна-агрессор нанесла 40 авиа-и пять ракетных ударов, более 20 раз вела обстрел из реактивных систем залпового огня. Погибли мирные жители;
  • основные усилия врага сосредоточены на попытках наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, защитники Украины отбили там более 38 вражеских атак;
  • на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация не изменилась, признаков формирования наступательной группировки оккупантов нет;
  • на Купянском и Лиманском направлениях россияне безуспешно пытались наступать в районе Серебрянского лесничества, возле Гряниковки и Белогоровки;
  • на Бахмутском направлении враг продолжает штурм Бахмута и районов Орехово-Василевки, Богдановки, Ивановского и Ступочек Донецкой области;
  • на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях войска страны-террориста безуспешно наступали в направлениях Керамика, Степового, Авдеевки, Северного, Первомайского и Победы Донецкой области;
  • на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются;
  • в Луганской области оккупанты продолжают давление на местных жителей на захваченных территориях, передвигаться между населенными пунктами становится все труднее. В село Плугатарь жители могут попасть только по специальным пропускам;
  • авиация Сил обороны за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения оккупантов и их военной техники. Защитники Украины сбили беспилотники Shahed-136 и Ланцет;
  • ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения оккупантов, их вооружения и техники, два ЗРК, склад боеприпасов, артиллерийское подразделение на огневой позиции и две станции радиоэлектронной борьбы.

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По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны в Украине ликвидировано около 169 170 оккупантов, из них 1020 — за последние сутки.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Донецкая область Луганская область Бахмут Война России против Украины Генштаб ВСУ

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