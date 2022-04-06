Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Винницкой области — ОГА
Оккупанты нанесли ракетный удар по Винницкой области (Фото:Воздушное командование Запад Воздушных Сил ВС Украины)
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Винницкой области.
Война России против Украины — главные события 6 апреля
Об этом сообщил глава Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов.
По его словам, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
«Есть ракетный удар по Виннитчине. Но обращаюсь ко всем: не помогайте врагу! Не публикуйте в соцсетях — где и куда упала ракета, не распространяйте фото и видео», — написал он.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.