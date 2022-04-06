Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Винницкой области — ОГА 6 апреля, 11:51 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты нанесли ракетный удар по Винницкой области (Фото:Воздушное командование Запад Воздушных Сил ВС Украины)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Винницкой области.

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Об этом сообщил глава Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов.

По его словам, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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«Есть ракетный удар по Виннитчине. Но обращаюсь ко всем: не помогайте врагу! Не публикуйте в соцсетях — где и куда упала ракета, не распространяйте фото и видео», — написал он.

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