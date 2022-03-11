Разрушены 15 домов. Оккупанты нанесли ракетный удар по Барышевке

11 марта, 10:35
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Барышевка после ракетного удара российских оккупантов (Фото:Алексей Кулеба / Киевская ОГА / Telegram)

Барышевка после ракетного удара российских оккупантов (Фото:Алексей Кулеба / Киевская ОГА / Telegram)

Российские агрессоры нанесли ракетный удар по Барышевке, поселку городского типа в Киевской области в 60 км от столицы.

Об этом в Telegram сообщил Алексей Кулеба, глава Киевской облгосадминистрации.

«По предварительной информации ракетой Искандер нанесен значительные повреждения инфраструктуре и жилому фонду», — написал он.

В результате ракетного удара полностью поврежден 60-квартирный дом; четыре многоквартирных дома и 10 частных домов повреждены частично.

«Предварительно жертв в результате удара нет. Информация уточняется», — добавил Кулеба.

Как сообщалось, в ночь на 11 марта российские оккупанты нанесли воздушные удары по Луцку, Ивано-Франковску и Днепру.

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Редактор: Александр Иванов

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Теги:   Обстрел Киевская область Ракетные удары Киевская ОГА Война России против Украины

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