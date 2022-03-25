«Очередное проявление цинизма». Российские оккупанты нанесли бомбовый удар в Харьковской области, погиб один человек — мэр
В результате бомбового удара были повреждены дома (Фото:Вячеслав Задоренко/Facebook)
Российские оккупанты нанесли бомбовый удар по городу Дергачи в Харьковской области.
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Об этом сообщил мэр города Вячеслав Задоренко.
По его словам, в результате бомбардировки один гражданский погиб на месте, минимум еще один ранен.
Задоренко заявил, что снова поврежден Дергачевский дом культуры. Серьезно пострадали здания, некоторые частные дома, а также труба теплотрассы.
Городской голова добавил, что часть города осталась без отопления.
«Это событие является очередным проявлением цинизма агрессора, который продолжает убивать людей и уничтожать Дергачевщину», — написал он.