«Очередное проявление цинизма». Российские оккупанты нанесли бомбовый удар в Харьковской области, погиб один человек — мэр 25 марта, 13:47 Цей матеріал також доступний українською В результате бомбового удара были повреждены дома (Фото:Вячеслав Задоренко/Facebook)

Российские оккупанты нанесли бомбовый удар по городу Дергачи в Харьковской области.

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Об этом сообщил мэр города Вячеслав Задоренко.

По его словам, в результате бомбардировки один гражданский погиб на месте, минимум еще один ранен.

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Задоренко заявил, что снова поврежден Дергачевский дом культуры. Серьезно пострадали здания, некоторые частные дома, а также труба теплотрассы.

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Городской голова добавил, что часть города осталась без отопления.

«Это событие является очередным проявлением цинизма агрессора, который продолжает убивать людей и уничтожать Дергачевщину», — написал он.

