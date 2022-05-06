Оккупанты начали расчищать завалы Мариупольского драмтеатра, который сами же и разбомбили — спутниковые снимки

6 мая, 22:43
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Последствия авиаудара по Драмтеатру в Мариуполе (Фото:Azov Handout/ via REUTERS)

Последствия авиаудара по Драмтеатру в Мариуполе (Фото:Azov Handout/ via REUTERS)

Российские оккупанты начали расчищать завалы Мариупольского драмтеатра, в результате обстрела которого погибли по меньшей мере 300 человек.

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Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки местности.

В настоящее время этот район находится под контролем России, и в нескольких частях города ведется расчистка завалов, оставшихся после боевых действий.

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На спутниковом снимке изображен драмтеатр за 6 мая.

Мариупольский драмтеатр, 6 мая (Фото: Maxar Technologies)
Мариупольский драмтеатр, 6 мая / Фото: Maxar Technologies

Так он выглядел 29 апреля. На снимке виден кран около здания. Тротуары с северной и южной стороны драмтеатра, засыпанные обломками бомбежек, к тому времени были расчищены.

Мариупольский драмтеатр, 29 апреля (Фото: Maxar Technologies)
Мариупольский драмтеатр, 29 апреля / Фото: Maxar Technologies

В расследовании информагентства Associated Press за 4 мая говорится, что в результате удара России по драмтеатру в Мариуполе погибли 600 человек.

Авиация оккупантов разбомбила драмтеатр в Мариуполе 16 марта. Тогда в укрытии находилось около 1300 человек.

https://www.youtube.com/watch?v=GnLTPjAv9tc

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявлял, что в театре погибло около 300 человек.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донецкая область Мариуполь Российская агрессия Театр Война России против Украины

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