Оккупанты начали расчищать завалы Мариупольского драмтеатра, который сами же и разбомбили — спутниковые снимки 6 мая, 22:43 Цей матеріал також доступний українською Последствия авиаудара по Драмтеатру в Мариуполе (Фото:Azov Handout/ via REUTERS)

Российские оккупанты начали расчищать завалы Мариупольского драмтеатра, в результате обстрела которого погибли по меньшей мере 300 человек.

Война России против Украины — главные события 6 мая

Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки местности.

В настоящее время этот район находится под контролем России, и в нескольких частях города ведется расчистка завалов, оставшихся после боевых действий.

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На спутниковом снимке изображен драмтеатр за 6 мая.

Мариупольский драмтеатр, 6 мая / Фото: Maxar Technologies

Так он выглядел 29 апреля. На снимке виден кран около здания. Тротуары с северной и южной стороны драмтеатра, засыпанные обломками бомбежек, к тому времени были расчищены.

Мариупольский драмтеатр, 29 апреля / Фото: Maxar Technologies

В расследовании информагентства Associated Press за 4 мая говорится, что в результате удара России по драмтеатру в Мариуполе погибли 600 человек.

Авиация оккупантов разбомбила драмтеатр в Мариуполе 16 марта. Тогда в укрытии находилось около 1300 человек.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявлял, что в театре погибло около 300 человек.

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