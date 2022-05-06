Оккупанты начали расчищать завалы Мариупольского драмтеатра, который сами же и разбомбили — спутниковые снимки
Последствия авиаудара по Драмтеатру в Мариуполе (Фото:Azov Handout/ via REUTERS)
Российские оккупанты начали расчищать завалы Мариупольского драмтеатра, в результате обстрела которого погибли по меньшей мере 300 человек.
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Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки местности.
В настоящее время этот район находится под контролем России, и в нескольких частях города ведется расчистка завалов, оставшихся после боевых действий.
На спутниковом снимке изображен драмтеатр за 6 мая.
Так он выглядел 29 апреля. На снимке виден кран около здания. Тротуары с северной и южной стороны драмтеатра, засыпанные обломками бомбежек, к тому времени были расчищены.
В расследовании информагентства Associated Press за 4 мая говорится, что в результате удара России по драмтеатру в Мариуполе погибли 600 человек.
Авиация оккупантов разбомбила драмтеатр в Мариуполе 16 марта. Тогда в укрытии находилось около 1300 человек.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявлял, что в театре погибло около 300 человек.
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