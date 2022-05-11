«Таких случаев очень много». Оккупанты используют запрещенные боеприпасы при обстрелах почти каждой области Украины — ГСЧС 11 мая, 13:42 Цей матеріал також доступний українською В ГСЧС заявили, что оккупанты используют запрещенные боеприпасы (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты используют запрещенные боеприпасы при обстрелах почти каждой области Украины.

Война России против Украины — главные события 11 мая

Об этом заявил начальник управления организации пиротехнических работ и гуманитарного разминирования ГСЧС Олег Бондарь.

Видео дня

«Таких случаев (использования российскими военными запрещенных боеприпасов — ред.) очень много. Запрещенные международными конвенциями боеприпасы используются при обстрелах почти каждой нашей области, каждого города», — сказал он.

По его словам, это несет большую угрозу гражданскому населению.

"Применяются реактивные системы с кассетными элементами, представляющими очень большую угрозу для гражданского населения", — сказал Бондарь.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.