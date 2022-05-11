«Таких случаев очень много». Оккупанты используют запрещенные боеприпасы при обстрелах почти каждой области Украины — ГСЧС

11 мая, 13:42
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В ГСЧС заявили, что оккупанты используют запрещенные боеприпасы (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В ГСЧС заявили, что оккупанты используют запрещенные боеприпасы (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты используют запрещенные боеприпасы при обстрелах почти каждой области Украины.

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Об этом заявил начальник управления организации пиротехнических работ и гуманитарного разминирования ГСЧС Олег Бондарь.

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«Таких случаев (использования российскими военными запрещенных боеприпасов — ред.) очень много. Запрещенные  международными конвенциями боеприпасы используются при обстрелах почти каждой нашей области, каждого города», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=_6suJPr2UnE

По его словам, это несет большую угрозу гражданскому населению.

https://www.youtube.com/watch?v=TN0v_dp3JQQ

"Применяются реактивные системы с кассетными элементами, представляющими очень большую угрозу для гражданского населения", — сказал Бондарь.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Обстрел ГСЧС Война России против Украины

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