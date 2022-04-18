Оккупанты готовятся сбросить на Азовсталь многотонные бомбы ФАБ 1000 и ФАБ 3000 — журналист 18 апреля, 04:08 Цей матеріал також доступний українською Фотография завода Азовсталь со спутника (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Журналист Артем Попов заявил, что уже в ближайшее время российские оккупанты готовятся сбросить многотонные бомбы на завод Азовсталь в Мариуполь, где может находится до 1000 мирных жителей.

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Он считает, что это может произойти уже в ближайшее время.

«По свежим данным, которые поступают от военных, оккупанты в самое ближайшее время, а возможно уже сегодня ночью, будут наносить тяжелые удары по предприятию Азовсталь. Есть информация, что их там порядка тысячи человек, среди них также множество детей. У военных сейчас нет никаких возможностей этих людей эвакуировать», — заявил Попов в эфире украинского ТВ.

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Ранее также начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин заявил, что на территории завода Азовсталь в заблокированном городе от обстрелов российских оккупантов спрятались многие гражданские.

Глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что защитники Мариуполя в очередной раз отвергли ультиматум России о сдаче города.

Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами уже больше месяца. Они систематически обстреливают инфраструктуру города. По предварительным оценкам, в Мариуполе погибли от пяти до 20 тысяч человек. Оккупанты заметают следы зверств и преступлений, сжигая тела людей в мобильных крематориях.

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