Россияне пытаются прорвать оборону ВСУ на востоке — Генштаб 12 сентября, 07:46 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Генеральный штаб ВСУ в своей утренней сводке во вторник, 12 сентября, сообщил, что российские оккупанты пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины в районах Новоселовского Луганской области, Орехово-Васильевки и Клещеевки Донецкой области.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook:

за сутки произошло 30 боевых столкновений;



россияне нанесли десять ракетных и 53 авиационных ударов, совершили более 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам;



в результате террористических действий страны-агрессора России есть погибшие и раненые мирные жители, в частности, от ракетных ударов пострадали гражданские жители Кривого Рога Днепропетровской области;



за прошедшие сутки противник атаковал Украину 12 дронами-камикадзе типа Shahed-136/131. Все 12 ударных БпЛА были сбиты силами и средствами ПВО Украины;



на Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационный удар в районе Леоновки Черниговской области;



на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях российские оккупанты нанесли авиационные удары возле Синьковки, Ивановки Харьковской области, Надежды, Новоегоровки, Дибровы, Белогоровки Луганской области;



на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Авдеевки, Пречистовки, Урожайного, Старомайорского Донецкой области;



на Ореховском направлении враг нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Омельника, Роботино и Новоданиловки Запорожской области;



на Мелитопольском направлении противник пытается восстанавливать свои подразделения, продолжая многочисленные штурмовые действия позиций войск ВСУ;



Силы обороны Украины имели успех в районах южнее и юго-восточнее Роботино, закрепляются на достигнутых рубежах;



на Херсонском направлении российские оккупанты нанесли авиационные удары в районах Одрадокаменки Херсонской области и Кривого Рога Днепропетровской области;

авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян;

ракетные войска поразили 12 артиллерийских средств врага, а также один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления и склад боеприпасов противника.

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11 сентября Генштаб сообщал, что Силы обороны Украины наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. В то же время оккупанты пытаются атаковать под Авдеевкой и Марьинкой.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения страна-террорист Россия потеряла около 269 210 оккупантов.

