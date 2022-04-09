Оккупанты перегруппировываются для попытки захвата Харькова — разведка
Последствия обстрелов в Харькове (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)
Начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что российские оккупанты проводят перегруппировку своих войск, чтобы возобновить попытки наступления на Харьков.
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Об этом сообщает CNN.
«Они перегруппировываются в сторону Изюма через Белгород. Двигаются через Белгород. Они вводят дополнительные войска в Белгород, чтобы компенсировать свои потери в Украине. Они планируют наступать в первую очередь на Харьков. Они попытаются добить город Мариуполь и только после этого могут попытаться инициативно наступать на Киев», — заявил Буданов.
Он отметил, что украинской армии необходима тяжелая артиллерия, зенитно-ракетные комплексы и боевые самолеты.
«Украине нужна действительно серьезная поддержка тяжелыми вооружениями, и она нужна нам не завтра, она нужна нам сегодня», — сообщил Буданов.
Утром 24 февраля российские войска начали широкомасштабное вторжение в Украину. Одним из ключевых направлений ударов оккупантов стал Харьков. Россияне наносят ракетно-бомбовые удары по административным зданиям в центре города, авиация и артиллерия противника методично уничтожают жилые кварталы спальных районов и убивают харьковчан.
Харьков контролируют украинские военные, продолжается зачистка города от диверсантов и мародеров.
Изюм является самым критическим участком в Харьковской области. Российские войска пытаются продвинуться в направлении Славянска и Краматорска Донецкой области, чтобы взять в оперативное окружение украинскую группировку на Донбассе.
По информации Генерального штаба ВСУ, россияне могут перебросить под Изюм подразделения 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий.
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