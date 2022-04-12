Вблизи Николаева оккупанты пытались атаковать украинские позиции, переодевшись в гражданских
Украинские военные (иллюстративное фото) (Фото:ВСУ/Facebook)
Вблизи Николаева российские оккупанты пытались атаковать украинские позиции, притворившись гражданскими.
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Отмечается, что оккупанты хотели выдать себя за группу эвакуированных местных жителей, которые заблудились.
После попытки атаки украинских позиций пять российских военных были уничтожены, остальные убежали с поля боя.
«На Николаевщине, выискивая отчаянные способы диверсий, переодетые рашисты на 3 гражданских автомобилях пытались выдать себя за группу эвакуированных местных жителей, которые заблудились. Подъехав под таким прикрытием к нашим позициям, оккупанты попытались атаковать, но получили достойный отпор. Потеряв 5 своих, рашисты быстро слиняли с поля боя», — сообщили в Оперативном командовании Юг.
В результате обстрелов российских оккупантов Николаевской области за прошедшие сутки, 10 апреля, пострадали 25 человек.
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