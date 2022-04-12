Вблизи Николаева оккупанты пытались атаковать украинские позиции, переодевшись в гражданских 12 апреля, 06:17 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные (иллюстративное фото) (Фото:ВСУ/Facebook)

Вблизи Николаева российские оккупанты пытались атаковать украинские позиции, притворившись гражданскими.



Война России против Украины — главные события 12 апреля

Отмечается, что оккупанты хотели выдать себя за группу эвакуированных местных жителей, которые заблудились.

Видео дня

После попытки атаки украинских позиций пять российских военных были уничтожены, остальные убежали с поля боя.

«На Николаевщине, выискивая отчаянные способы диверсий, переодетые рашисты на 3 гражданских автомобилях пытались выдать себя за группу эвакуированных местных жителей, которые заблудились. Подъехав под таким прикрытием к нашим позициям, оккупанты попытались атаковать, но получили достойный отпор. Потеряв 5 своих, рашисты быстро слиняли с поля боя», — сообщили в Оперативном командовании Юг.

В результате обстрелов российских оккупантов Николаевской области за прошедшие сутки, 10 апреля, пострадали 25 человек.



Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.