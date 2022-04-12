Вблизи Николаева оккупанты пытались атаковать украинские позиции, переодевшись в гражданских

12 апреля, 06:17
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Украинские военные (иллюстративное фото) (Фото:ВСУ/Facebook)

Украинские военные (иллюстративное фото) (Фото:ВСУ/Facebook)

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Вблизи Николаева российские оккупанты пытались атаковать украинские позиции, притворившись гражданскими.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Отмечается, что оккупанты хотели выдать себя за группу эвакуированных местных жителей, которые заблудились.

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После попытки атаки украинских позиций пять российских военных были уничтожены, остальные убежали с поля боя.

«На Николаевщине, выискивая отчаянные способы диверсий, переодетые рашисты на 3 гражданских автомобилях пытались выдать себя за группу эвакуированных местных жителей, которые заблудились. Подъехав под таким прикрытием к нашим позициям, оккупанты попытались атаковать, но получили достойный отпор. Потеряв 5 своих, рашисты быстро слиняли с поля боя», — сообщили в Оперативном командовании Юг.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1018357052110562/
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В результате обстрелов российских оккупантов Николаевской области за прошедшие сутки, 10 апреля, пострадали 25 человек.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Николаев Николаевская область Война России против Украины

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