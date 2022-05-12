Оккупанты готовятся к «референдуму» в Мариуполе — советник мэра

12 мая, 17:01
Цей матеріал також доступний українською
Оккупанты обстреливают Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты обстреливают Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты планируют провести так называемый «референдум» в Мариуполе за присоединение к России, сообщает советник мэра города Петр Андрющенко.

Война России против Украины — главные события 12 мая

По его словам, по всем признакам оккупанты хотят прямой интеграции Мариуполя в Россию.

«Первый шаг — переход на русский код мобильной связи. Теперь в „ДНР“ должны зайти российские банки и учреждения высшего образования. По учреждениям высшего образования будет определен Россией отдельный перечень институтов, которые не только будут осуществлять зачисление детей с оккупированных территорий, но и непосредственно работать на территории области», — добавил он.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/Ql_cF1T6P8Q

Андрющенко со ссылкой на источники сообщил, что, вероятно, «референдум» состоится 15 мая.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донецкая область Мариуполь Российская агрессия Российская пропаганда Псевдовыборы Псевдореферендум Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X