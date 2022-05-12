Оккупанты готовятся к «референдуму» в Мариуполе — советник мэра 12 мая, 17:01 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты обстреливают Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты планируют провести так называемый «референдум» в Мариуполе за присоединение к России, сообщает советник мэра города Петр Андрющенко.

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По его словам, по всем признакам оккупанты хотят прямой интеграции Мариуполя в Россию.

«Первый шаг — переход на русский код мобильной связи. Теперь в „ДНР“ должны зайти российские банки и учреждения высшего образования. По учреждениям высшего образования будет определен Россией отдельный перечень институтов, которые не только будут осуществлять зачисление детей с оккупированных территорий, но и непосредственно работать на территории области», — добавил он.

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Андрющенко со ссылкой на источники сообщил, что, вероятно, «референдум» состоится 15 мая.

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