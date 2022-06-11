Оккупанты готовят «живой щит» из местных в Мариуполе — советник мэра

11 июня, 19:56
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Оккупированный Мариуполь (Фото:andriyshTime / telegram)

Оккупированный Мариуполь (Фото:andriyshTime / telegram)

Российские оккупанты начали строить «модульные домики» для бездомных жителей Мариуполя. Однако располагают их рядом с линией обороны.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, информация о строительстве «модульных домиков» стала известна еще несколько дней назад. Оккупанты начали объявлять осторожные анонсы среди горожан.

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«Действительно, оккупационные власти планируют строительство многоквартирных домов по технологии, схожей на строительство торговых центров типа Метро. Собственно — временная металлическая будка вроде большой бытовки», — пишет Андрющенко.

Однако, как отметил советник мэра, в нескольких сотнях метров от этих «домов» оккупанты располагают линию обороны, в том же числе и тяжелую технику.

«Такое расположение фортификаций делает невозможным нанесение ударов артиллерии по укреплениям оккупантов», — отметил Андрющенко.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донецкая область Мариуполь Российская агрессия Живой щит Война России против Украины

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