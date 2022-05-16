Привлекут пленных и гражданских. Оккупанты могут готовить массовые провокации в Мариуполе в ближайшие дни — InformNapalm 16 мая, 01:04 Цей матеріал також доступний українською Последствия атаки российских оккупантов на Мариуполь (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

Сообщество InformNapalm сообщает, что получило данные о том, что российские оккупанты могут готовить на 16−17 мая массовые провокации в Мариуполе с возможным применением химического оружия.

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В сообществе отметили, что не могут пока точно сказать о том, что запланировали оккупанты, но приводят некоторые детали провокации.

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Оккупанты, в частности, планируют направить в Мариуполь до 2000 пленных военных и гражданских и разведроту, которой приказали в обязательном порядке взять с собой противогазы и защитные комплекты.

Также в Мариуполе планируют направить 6 автомобильных цистерн, содержание которых неизвестно. В сопровождении с охраной на бронетехнике.

«Командование РФ может использовать пленных людей для создания картинки российских пропагандистских СМИ якобы защитники Азовстали сдались в плен и после этого попытаются использовать содержание цистерн (возможно, химические вещества), чтобы „выкурить“ настоящих защитников с их позиций. Также пленных могут использовать в качестве живого щита для реализации штурмовой операции. Возможны другие варианты развития событий», — сообщили в InformNapalm.

Командир 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Денис Шлега сообщал, что из 600 раненых защитников Азовстали 40 в тяжелейшем состоянии.

Жены защитников Азовстали заявили на пресс-конференции, что защитники Азовстали большую часть времени находятся в бункере из-за постоянных бомбардировок российских оккупантов. У них мало антибиотиков, легкораненым ампутируют конечности без обезболивающих.

Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч человек.

Защитники Украины на заводе Азовсталь в Мариуполе держат оборону в полном окружении и пытаются контратаковать, продолжаются тяжелые бои. Войска РФ наносят по Азовстали по несколько десятков ударов в сутки, используют авиацию, танки и тяжелую артиллерию.

На Азовстали остаются около тысячи украинских защитников, сотни из которых ранены. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Защитники неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции) и сообщали, что у бойцов проблемы с едой, водой, лекарствами, боеприпасами.

Сейчас Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек, среди которых тяжело ранены защитники Мариуполя и медики.

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