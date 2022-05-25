Оккупанты заявили, что готовы выпустить иностранные суда из порта Мариуполя

25 мая, 00:02
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Порт в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Порт в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что российские оккупанты завершили разминирование порта в Мариуполе и готовы выпустить иностранные суда.

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Оккупанты заявили, что «гуманитарный коридор» начнет работать с утра, 25 мая.

«В результате проведенного комплекса мероприятий силами военно-морского флота России устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь, выполняются мероприятия по восстановлению портовой инфраструктуры. Для безопасного выхода иностранных судов из порта Мариуполь с 08:00 25 мая 2022 г. организуется гуманитарный коридор протяженностью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Черного моря», — заявили в Минобороны.

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Мариуполь был заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек. Украинский омбудсмен Людмила Денисова сказала, что оставшиеся в Мариуполе почти 170 тысяч жителей страдают от голода.

https://www.youtube.com/watch?v=gDNDOZcdFpg
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Мариуполь Война в Украине Порты Война России против Украины

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