Российские оккупанты доставили в Запорожскую область более 50 устаревших моделей танков 30 мая, 22:23 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты доставили в оккупированную часть Запорожской области более 50 единиц устаревших моделей танков — Т-62 и Т-72Б. Эту бронетехнику предположительно будут использовать для укрепления своих оборонительных позиций.

Война России против Украины — главные события 30 мая

Об этом 30 мая сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

Кроме этого, россияне пытаются вести наступление на восточные общины Запорожской области. По линии столкновения наносят артиллерийские, авиа, ракетные удары. Сегодня пострадали Орехов и Григоровка, повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебные заведения.

Видео дня

«Это такая модель ведения войны — стереть с лица земли. Огонь ведут по гражданским объектам, объяснить их уничтожение затруднительно. Нарушения правил ведения войны ярко демонстрируют поведение оккупационных войск», — добавил Александр Старух.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.