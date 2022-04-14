«Все доллары и гривны раздал». Под натиском ВСУ российские оккупанты чувствуют себя обреченными на смерть — СБУ

14 апреля, 19:14
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Российский военнослужащий (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский военнослужащий (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

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Под натиском Вооруженных сил Украины российские оккупанты чувствуют себя обреченными на смерть.

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Об этом свидетельствуют новые перехваты разговоров оккупантов Службой безопасности Украины.

«Чтобы задобрить судьбу и преодолеть страх смерти, некоторые даже пытаются избавиться от награбленного», — рассказали в ведомстве.

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В частности, один из российских оккупантов говорил своей жене, что очень хочет выжить на войне в Украине.

«А поскольку видит, что: «кто много себе здесь чего взял… там деньги, золото, короче… или не выжили, или их ранили», решил избавиться от награбленного. Но не нашел ничего лучшего, как просто раздать сослуживцам: «Короче, я все… доллары и гривны раздал. Просто ходил… раздавал, сигареты за 100 долларов покупал…», — говорится в сообщении.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Армия России Война России против Украины

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