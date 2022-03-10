Запрещено международным правом. Россия бомбит Чернигов зажигательными авиабомбами — CIT

10 марта, 21:46
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Сработавшая авиабомба ОФЗАБ-500 в Чернигове (Фото:ДСНС України)

Сработавшая авиабомба ОФЗАБ-500 в Чернигове (Фото:ДСНС України)

Россия бомбит Чернигов зажигательными авиабомбами, что запрещено международным правом, сообщают аналитики Conflict Intelligence Team.

В CIT обратили внимание на кадры работы спасателей Государственной службы чрезвычайных ситуаций, которые занимаются разминированием неразорвавшихся боеприпасов в Чернигове. На одном из видео есть осколочно-фугасно-зажигательная бомба ОФЗАБ-500, а на фото — обломки сработавшей бомбы.

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«Статья 2.2 Протокола III к Конвенции о конкретных видах обычного оружия прямо запрещает использование зажигательных боеприпасов, доставляемых по воздуху, по военным объектам в районах сосредоточения гражданского населения», — сообщили в CIT.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Чернигов Международное право Военные преступления РФ Война России против Украины

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