Оккупанты в Харьковской области вывели из строя сеть сотовой связи — Генштаб 13 апреля, 20:25 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант в Изюме, Харьковская область (Фото:Министерство обороны РФ)

На некоторых занятых территориях Харьковской области оккупанты вывели из строя сеть сотовой связи. Теперь захватчики осуществляют информационное воздействие на местное население.

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Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В ведомстве уточнили, что российские оккупанты осуществляют агрессивное информационно-психологическое воздействие на население. В частности, он направлен на попытки убеждения в бесперспективности борьбы против российских оккупационных войск.

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Кроме того, враг продолжает противоправные действия в отношении гражданского населения на временно занятых территориях. Оккупанты проводят проверки документов, личных вещей и мобильных телефонов. Также российские военнослужащие осуществляют принудительные проверки помещений.

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