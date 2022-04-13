Оккупанты в Харьковской области вывели из строя сеть сотовой связи — Генштаб

13 апреля, 20:25
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Российский оккупант в Изюме, Харьковская область (Фото:Министерство обороны РФ)

Российский оккупант в Изюме, Харьковская область (Фото:Министерство обороны РФ)

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На некоторых занятых территориях Харьковской области оккупанты вывели из строя сеть сотовой связи. Теперь захватчики осуществляют информационное воздействие на местное население.

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Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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В ведомстве уточнили, что российские оккупанты осуществляют агрессивное информационно-психологическое воздействие на население. В частности, он направлен на попытки убеждения в бесперспективности борьбы против российских оккупационных войск.

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Кроме того, враг продолжает противоправные действия в отношении гражданского населения на временно занятых территориях. Оккупанты проводят проверки документов, личных вещей и мобильных телефонов. Также российские военнослужащие осуществляют принудительные проверки помещений.

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Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Генштаб Война России против Украины Генштаб ВСУ

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