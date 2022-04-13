Оккупанты в Харьковской области вывели из строя сеть сотовой связи — Генштаб
Российский оккупант в Изюме, Харьковская область (Фото:Министерство обороны РФ)
На некоторых занятых территориях Харьковской области оккупанты вывели из строя сеть сотовой связи. Теперь захватчики осуществляют информационное воздействие на местное население.
Война России против Украины — главные события 13 апреля
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
В ведомстве уточнили, что российские оккупанты осуществляют агрессивное информационно-психологическое воздействие на население. В частности, он направлен на попытки убеждения в бесперспективности борьбы против российских оккупационных войск.
Кроме того, враг продолжает противоправные действия в отношении гражданского населения на временно занятых территориях. Оккупанты проводят проверки документов, личных вещей и мобильных телефонов. Также российские военнослужащие осуществляют принудительные проверки помещений.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.