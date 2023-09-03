Оккупанты в течение суток безуспешно наступали возле Новоегоровки, Авдеевки и Приютного — Генштаб 3 сентября, 19:23 Украинские военные на танке возле села Работино Запорожской области, 25 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Генеральный штаб ВСУ в своей вечерней сводке в воскресенье, 3 сентября, сообщил, что войска страны-агрессора России потерпели неудачу на Лиманском, Авдеевском и Запорожском направлениях.

Главное из сводки, опубликованной на Facebook:

за сутки российские оккупанты нанесли один ракетный и 39 авиационных ударов, совершили 24 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые мирные жители;

за сутки произошло 25 боевых столкновений;

на Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Стрелечьей Харьковской области;

на Лиманском направлении россияне безрезультатно наступали в районе Новоегоровки Луганской области;

на Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Богдановки, Клещиевки, Курдюмовки, Пивничного Донецкой области;

на Авдеевском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки Донецкой области;

на Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать наступление российских оккупантов в районе Марьинки Донецкой области;

на Запорожском направлении враг безуспешно наступал в районе Приютного Запорожской области;

на Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах Антоновки, Николаевки и Ольговки;

украинские военные продолжают наступать на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пять — по зенитно-ракетным комплексам россиян.

ракетные войска и артиллерия за сутки поразили десять артиллерийских средств на огневых позициях и один зенитно-ракетный комплекс врага.

Видео дня

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что в Украине за минувшие сутки ликвидировали 600 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 264 тысячи военных.