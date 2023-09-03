Оккупанты в течение суток безуспешно наступали возле Новоегоровки, Авдеевки и Приютного — Генштаб
Украинские военные на танке возле села Работино Запорожской области, 25 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)
Генеральный штаб ВСУ в своей вечерней сводке в воскресенье, 3 сентября, сообщил, что войска страны-агрессора России потерпели неудачу на Лиманском, Авдеевском и Запорожском направлениях.
Главное из сводки, опубликованной на Facebook:
- за сутки российские оккупанты нанесли один ракетный и 39 авиационных ударов, совершили 24 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые мирные жители;
- за сутки произошло 25 боевых столкновений;
- на Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Стрелечьей Харьковской области;
- на Лиманском направлении россияне безрезультатно наступали в районе Новоегоровки Луганской области;
- на Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Богдановки, Клещиевки, Курдюмовки, Пивничного Донецкой области;
- на Авдеевском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки Донецкой области;
- на Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать наступление российских оккупантов в районе Марьинки Донецкой области;
- на Запорожском направлении враг безуспешно наступал в районе Приютного Запорожской области;
- на Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах Антоновки, Николаевки и Ольговки;
- украинские военные продолжают наступать на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.
- авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пять — по зенитно-ракетным комплексам россиян.
- ракетные войска и артиллерия за сутки поразили десять артиллерийских средств на огневых позициях и один зенитно-ракетный комплекс врага.
Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что в Украине за минувшие сутки ликвидировали 600 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 264 тысячи военных.