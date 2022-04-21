Оккупанты более 50 раз за день обстреляли Харьков 21 апреля, 23:27 Цей матеріал також доступний українською Спасатели ликвидируют последствия вражеских обстрелов в Харькове (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что за последние сутки российские оккупанты более 50 раз обстреляли город Харьков.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Использую системы РСЗО, Грады, Смерчи и артиллерию российские войска нанесли удары по центру города, Салтовке, ХТЗ.

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«К сожалению, в Харькове и районе два человека ранены. В результате попадания снаряда в автомобиль — двое мирных граждан погибли на месте», — сообщил Синегубов.

Ранее Синегубов сообщил, что российские оккупанты захватили 22 объединенные территориальные громады в Харьковской области. 34 ОТГ контролируют украинские власти.

Бойцы 92-й бригады ВСУ и добровольцы выбили россиян из села Малая Рогань 25 марта, а 27 марта — освободили Ольховку и Гусаровку. В каждом из освобожденных сел обнаружили тела убитых мирных жителей. В Гусаровке россияне пытали и сожгли семью с ребенком и местного фельдшера. Часть жителей числятся пропавшими без вести.

16 апреля ВСУ освободили Лебяжье, Базалеевку и часть Кутузовки, а также продвинулись к востоку от Малой Рогани.

18 апреля в Министерстве обороны подтвердили освобождение нескольких населенных пунктов вблизи Изюма, не уточнив их названия.

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