Фронт отодвинут к Херсону. В Днепропетровской области нет оккупантов — Вилкул
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)
Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что Вооруженные силы Украины оттеснили российских оккупантов за пределы Днепропетровской области.
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«Ситуация в Кривом Роге и регионе полностью под контролем Вооруженных сил Украины, все у нас ровно. Врага на территории Криворожского региона и Днепропетровской области нет: он отодвинут в сторону Херсонской области и фронт уже проходит именно там», — заявил Вилкул.
31 марта 2022 года вооруженные силы РФ произвели запрещенный реактивный артиллерийский обстрел системой залпового огня Торнадо-С двух населенных пунктов Криворожского района Днепропетровской области. Три ракеты были оснащены запретными кассетными боеприпасами.
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