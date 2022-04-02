Фронт отодвинут к Херсону. В Днепропетровской области нет оккупантов — Вилкул 2 апреля, 00:25 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что Вооруженные силы Украины оттеснили российских оккупантов за пределы Днепропетровской области.



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«Ситуация в Кривом Роге и регионе полностью под контролем Вооруженных сил Украины, все у нас ровно. Врага на территории Криворожского региона и Днепропетровской области нет: он отодвинут в сторону Херсонской области и фронт уже проходит именно там», — заявил Вилкул.



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31 марта 2022 года вооруженные силы РФ произвели запрещенный реактивный артиллерийский обстрел системой залпового огня Торнадо-С двух населенных пунктов Криворожского района Днепропетровской области. Три ракеты были оснащены запретными кассетными боеприпасами.



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