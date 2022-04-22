Оккупанты за сутки захватили 42 населенных пунктов в Донецкой области — Офис президента
Последствия боев в Волновахе Донецкой области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Советник заместителя главы Офиса президента Елена Симоненко заявила, что за последние сутки российские оккупанты захватили в Донецкой области 42 населенных пунктов.
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В эфире украинского ТВ она подчеркнула, что в данные регионы будет сложно доставлять гуманитарную помощь.
«За сегодня добавилось 42 населенных пункта, которые попали под оккупацию за счет Донецкой области. Все мы понимаем, что в этих населенных пунктах дальше будет очень трудно доставлять провизию, еду, средства гигиены и тому подобное. Там происходят жесткие военные действия», — заявила Симоненко
Она отметила, что всего в оккупации находятся 3500 населенных пунктов.
«Всего таких населенных пунктов, где идут боевые действия, в Украине 11 550», — сообщила Симоненко.
Ранее штаб Операции Объединенных Сил сообщил, что за последние сутки на Донбассе было отбито 10 атак российских оккупантов, украинские защитники уничтожили 33 единицы техники.
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