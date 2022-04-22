Оккупанты за сутки захватили 42 населенных пунктов в Донецкой области — Офис президента 22 апреля, 02:36 Цей матеріал також доступний українською Последствия боев в Волновахе Донецкой области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник заместителя главы Офиса президента Елена Симоненко заявила, что за последние сутки российские оккупанты захватили в Донецкой области 42 населенных пунктов.



Война России против Украины — главные события 21 апреля

В эфире украинского ТВ она подчеркнула, что в данные регионы будет сложно доставлять гуманитарную помощь.

«За сегодня добавилось 42 населенных пункта, которые попали под оккупацию за счет Донецкой области. Все мы понимаем, что в этих населенных пунктах дальше будет очень трудно доставлять провизию, еду, средства гигиены и тому подобное. Там происходят жесткие военные действия», — заявила Симоненко

Видео дня

Она отметила, что всего в оккупации находятся 3500 населенных пунктов.

«Всего таких населенных пунктов, где идут боевые действия, в Украине 11 550», — сообщила Симоненко.

Ранее штаб Операции Объединенных Сил сообщил, что за последние сутки на Донбассе было отбито 10 атак российских оккупантов, украинские защитники уничтожили 33 единицы техники.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.