В Харьковской области от обстрелов погиб человек, ранен 11-летний ребенок

5 мая, 02:48
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Последствия обстрелов в парке Горького в Харькове (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Последствия обстрелов в парке Горького в Харькове (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в результате обстрелов области 4 мая погиб один человек, 11-летний ребенок получил ранения.

Война России против Украины — главные события 4 мая

«В результате вражеских обстрелов Харьковщины сегодня получил ранение 11-летний мальчик в Лозовском районе. На Балаклейщине 1 человек погиб», — заявил Синегубов.

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Он также вновь попросил жителей региона не терять бдительности и стараться не покидать укрытий без крайней необходимости.

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4 мая на Слобожанском направлении российские оккупанты обстреливали Харьков и населенный пункт Протопоповка из артиллерии и минометов.

Также оккупанты пытались вести наступательные действия в направлении населенного пункта Долгенькое, но успеха не имели.

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Харьковская область Харьков Война в Украине Олег Синегубов Война России против Украины

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