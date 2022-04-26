Обстрелы Харьковской области: четыре человека погибли, в Харькове снаряд попал в многоэтажку 26 апреля, 05:20 Цей матеріал також доступний українською На Салтовке в Харькове снаряд попал в 12-и этажный жилой дом (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в понедельник, 25 апреля, российские оккупанты обстреливали Харьковский и Золочевский районы области.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

«В Дергачах и соседних селах погибли три мирных жителя, еще один человек ранен. В Золочевском районе — один погибший и четверо раненых», — заявил Синегубов.

Видео дня

В самом Харькове снаряды оккупационных войск попали в многоэтажный жилой дом. Полностью разрушены квартиры на двух этажах. Четыре человека получили ранения.

Слушайте подкаст на эту тему

Синегубов сообщил, что наиболее тяжелые бои сейчас идут на изюмском направлении и в районе Балаклеи.

Ранее сообщалось, что 25 апреля в Харьковской области украинские военные сбили российский самолет Су-34.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.