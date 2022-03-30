Обстрел Лисичанска, Рубежного и Северодонецка. Россия усиливает «освобождение Донбасса» — видео

30 марта, 16:27
Цей матеріал також доступний українською
Обстрел Северодонецка (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

Обстрел Северодонецка (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

29 и 30 марта российские оккупанты нанесли сразу несколько ударов по жилым домам в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном.

Война России против Украины — главные события 30 марта

«Был обстрел из тяжелого вооружения. Несколько домов в Лисичанске получили просто значительные разрушения. Панельные дома, и они как карточные сложились», — комментирует глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/7s72m3gB9H0

Новая атака произошла на фоне заявления российских властей о перенаправлении сил на Донбасс.

Читайте также:
На фоне заявлений РФ по Донбассу. В зоне ООС и в Мариуполе идут тяжелые бои — Арестович

Из Рубежного и Лисичанска происходит эвакуация гражданских. Однако оккупанты нарушают режим тишины и продолжают обстрелы.

Слушайте подкаст на эту тему
Редактор: Карина Пасечник

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донбасс Северодонецк Лисичанск Рубежное Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X