Обстрел Лисичанска, Рубежного и Северодонецка. Россия усиливает «освобождение Донбасса» — видео
Обстрел Северодонецка (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)
29 и 30 марта российские оккупанты нанесли сразу несколько ударов по жилым домам в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном.
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«Был обстрел из тяжелого вооружения. Несколько домов в Лисичанске получили просто значительные разрушения. Панельные дома, и они как карточные сложились», — комментирует глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
Новая атака произошла на фоне заявления российских властей о перенаправлении сил на Донбасс.
Из Рубежного и Лисичанска происходит эвакуация гражданских. Однако оккупанты нарушают режим тишины и продолжают обстрелы.
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