Обстрел Лисичанска, Рубежного и Северодонецка. Россия усиливает «освобождение Донбасса» — видео 30 марта, 16:27 Цей матеріал також доступний українською Обстрел Северодонецка (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

29 и 30 марта российские оккупанты нанесли сразу несколько ударов по жилым домам в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном.



Война России против Украины — главные события 30 марта



«Был обстрел из тяжелого вооружения. Несколько домов в Лисичанске получили просто значительные разрушения. Панельные дома, и они как карточные сложились», — комментирует глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

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Новая атака произошла на фоне заявления российских властей о перенаправлении сил на Донбасс.



Из Рубежного и Лисичанска происходит эвакуация гражданских. Однако оккупанты нарушают режим тишины и продолжают обстрелы.

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