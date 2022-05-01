Из-за обстрелов оккупантов в Донецкой области пострадали четыре ребенка

1 мая, 04:35
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Последствия обстрелов в Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Facebook)

Последствия обстрелов в Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Facebook)

Глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко сообщил, что за сутки, 30 апреля, из-за обстрелов российских оккупантов в области пострадали девять человек.

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Четверо пострадавших — дети.

«За 30 апреля россияне ранили еще 9 мирных жителей Донбасса, среди которых 4 ребенка: 3 в Доброполье и 1 в Дробышево. Кроме того, в Бахмуте зарегистрирована смерть одного человека, раненого в Луганской области», — заявил Кириленко.

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Он напомнил, что невозможно получить точную информацию о числе погибших и раненных в Волновахе и Мариуполе.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/pfbid04GrVrVy9z8f1BT3KnTDuruaY6V2TXhrPDXYKm29Xp3S4u9bE58EfjU5RFJwKhw8cl

29 апреля в Донецкой области от обстрелов оккупантов погибло два жителя области. Еще четыре человека получили ранения.

https://www.youtube.com/watch?v=pajNERyUM6s
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Донбасс Донецкая область Павел Кириленко Война России против Украины

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