Из-за обстрелов оккупантов в Донецкой области пострадали четыре ребенка 1 мая, 04:35 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов в Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Facebook)

Глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко сообщил, что за сутки, 30 апреля, из-за обстрелов российских оккупантов в области пострадали девять человек.



Война России против Украины — главные события 30 апреля

Четверо пострадавших — дети.

«За 30 апреля россияне ранили еще 9 мирных жителей Донбасса, среди которых 4 ребенка: 3 в Доброполье и 1 в Дробышево. Кроме того, в Бахмуте зарегистрирована смерть одного человека, раненого в Луганской области», — заявил Кириленко.

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Он напомнил, что невозможно получить точную информацию о числе погибших и раненных в Волновахе и Мариуполе.

29 апреля в Донецкой области от обстрелов оккупантов погибло два жителя области. Еще четыре человека получили ранения.

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