94-й день войны — главное. РФ пытается штурмовать позиции ВСУ под Северодонецком и Бахмутом, оккупанты спешат к 100 дням войны 28 мая, 07:47 Цей матеріал також доступний українською Жилой дом в городе Попасная (Луганская область), разрушенный после российских обстрелов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Суббота, 27 мая — 94-й день обороны Украины в полномасштабной войне с Россией.



НВ следит за главными событиями нового дня войны

07:46 Всеобщая мобилизация 2022. Какими бывают повестки, где их вручают, можно ли обжаловать вызов в военкомат

22 мая Верховная Рада утвердила указ президента о продлении срока проведения всеобщей мобилизации до 23 августа 2022 года. Мобилизации подлежат граждане, способные исполнять воинскую обязанность, в возрасте от 18 до 60 лет. Призыв осуществляется путем вручения повесток.

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НВ выяснил, изменилось ли что-либо в процедуре вручения повесток и что представляют собой эти документы.



07:00 За сутки на Донецком и Луганском направлениях ВСУ отразили восемь атак врага

Об этом в утренней сводке сообщает Генштаб ВСУ. Уничтожены пять танков, 10 единиц боевой бронированной техники и четыре вражеских автомобиля. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили БПЛА типа Орлан-10.



В результате действий авиации Воздушных сил ВСУ уничтожена ротная тактическая группа противника с техникой и живой силой. В Харьковской области военнослужащие Десантно-штурмовых войск сбили боевой вертолет Ка-52.



На Северодонецком направлении, при поддержке артиллерии, враг вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк, Осколоновка, Тошковка, успеха не имел, понес потери, отошел на ранее занятые позиции.



Оккупанты пытаются развить успех на Бахмутском направлении, выйти в тыл наших войск и нарушить пути логистического обеспечения. При поддержке огня минометов и артиллерии враг проводил наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Нагорное, Васильевка, Камышеваха и Возрождение успеха не имел, отошел.



05:12 Власти Украины раскритиковали МАГАТЭ за ретрансляцию российской пропаганды

Исполняющий обязанности председателя Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Олег Кориков раскритиковал МАГАТЭ за отсутствие четкой позиции и ретрансляцию российской пропаганды.

В частности, Кориков отметил, что из-за отсутствия четкой реакции на ядерный терроризм оккупантов, власти РФ чувствуют свою безнаказанность.

25 мая во время выступления на Давосском экономическом форуме гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что на захваченной Запорожской атомной электростанции обнаружили запасы плутония и обогащенного урана, которые можно использовать для создания ядерного оружия.



«Это яркое свидетельство того, что МАГАТЭ в лице его генерального директора находится под влиянием российской пропаганды и не владеет достоверной информацией», — заявил Кориков.

03:09 Бои на юге Украины. Уничтожены шесть вертолетов оккупантов и 19 единиц техники

Оперативное командование Юг сообщает, что в боях с российскими оккупантами были уничтожены шесть боевых вертолетов и 19 единиц техники.

Отмечается, что оккупанты с помощью вертолетов Ми-8 пытались атаковать украинские позиции. Также российские войска доставили на юг Украины устаревшие танки Т-62.

Украинские защитники также ликвидировали 63 оккупантов.

01:17 Канцлер Австрии заявил о «положительных сигналах» от Путина о готовности разблокировать порты и обменять пленных

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что провел телефонные переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Нехаммер сообщил, что диктатор «подал сигналы» о готовности к обмену пленными и разблокировки украинских портов для поставок продовольствия.

«Наше понимание активной политики нейтралитета заключается в использовании любой возможности для диалога. Поэтому я позвонил президенту Путину. Он дал положительный сигнал к обмену пленными. Он также хочет разрешить перемещение товаров через Черное море», — заявил канцлер.

00:47 Украинские защитники за сутки уничтожили три воздушные цели оккупантов

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что за сутки, 27 мая, украинские защитники и защитницы уничтожили три воздушных цели российских оккупантов.

Были уничтожены:

самолет Су-35;

вертолет Ка-52;

БПЛА Орлан-10.

Также украинские воздушные силы уничтожили ротно-тактическую группу.

00:03 Оккупанты пытаются достичь своих целей на Донбассе к 100 дню войны — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о тяжелой ситуации на Донбассе и отметил, что российские оккупанты хотят достигнуть своих целей к 100 дню полномасштабного вторжения.

«Оккупанты пытаются хотя бы на 100 дней войны достичь целей, которые собирались реализовать в первые дни после 24 февраля. Они сосредоточили на Донбассе максимум артиллерии, максимум резервов, там и ракетные удары, и авиация», — заявил Зеленский.

Президент отметил, что Украина восстановит все города на Донбассе, куда оккупанты принесли страдания и разрушения.

Зеленский также отметил героизм украинских медиков, которые 27 мая отмечают свой профессиональный праздник.

«Благодарен всем, кто работает в экстренной медицинской помощи. Сегодня их профессиональный праздник. Это действительно несокрушимые и смелые люди, преданные хорошему делу. Даже посчитать невозможно, сколько жизней ими спасено. Какими бы ни были условия и время, они всегда выполняют свою работу», — заявил президент.

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